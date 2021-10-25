Raebareli News: 160 किलो छेना व बरफी नष्ट, चार नमूने भरे

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी शेफाली रस्तोगी व कचनलता तिवारी ने कोरिहार स्थित अनिल छेना की दुकान पर छापा मारा। नमूना लेते हुए 70 किलोग्राम छेना नष्ट करा दिया। बछरावां स्थित बस स्टैंड के पास जायसवाल स्वीट्स का निरीक्षण किया। यहां छेना मिठाई का नमूना लेकर सफाई के निर्देश दिए।खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार यादव व अभय प्रताप सिंह की टीम ने जगतपुर स्थित लोकनाथ स्वीट से छेना मिठाई का नमूना लेते हुए 60 किग्रा छेना नष्ट करा दिया। कनहा डलमऊ में घनश्याम के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए 30 किग्रा बर्फी नष्ट कराई गई।