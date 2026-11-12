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Pratapgarh News: चित्रगुप्त मंदिर में हुई कलम-दवात की पूजा

Thu, 12 Nov 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 12 Nov 2026 01:18 AM IST
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Worship of the pen and inkpot took place at the Chitragupta Temple
जेल रोड ​स्थित चित्रगुप्त मंदिर में हवन पूजन करते कायस्थ समाज के लोग। कायस्थ समाज - फोटो : 1
जेल रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर में बुधवार की शाम कायस्थ समाज की ओर से कलम-दवात की पूजा की गई। मान्यता के अनुसार, कायस्थ परिवार दिवाली की रात से ही कलम चलाना बंद कर देते हैं। चित्रगुप्त पूजन के बाद ही दोबारा लेखन कार्य शुरू किया जाता है। इस बार तिथि दोष के चलते कलम-दवात पूजन मंगलवार के बजाय बुधवार को हुआ। इस दौरान संजय खरे, विश्वदीपक श्रीवास्तव, सारिका श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव समेत समाज के लोग मौजूद रहे।
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