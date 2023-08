{"_id":"64efa352b996c6763a0e5c74","slug":"woman-going-to-tie-rakhi-to-brother-dies-due-to-dumper-collision-pratapgarh-news-c-3-1-ald1030-210874-2023-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pratapgarh News: डंपर की टक्कर से भाई को राखी बांधने जा रही महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Woman going to tie rakhi to brother dies due to dumper collisionPratapgarh today news,crime news of Pratapgarhcity crime in pratapgarhप्रतापगढ़। संग्रामगढ़ थाना के महासिन गांव के पास अंनियंत्रित डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वह अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने मायके जा रही थी। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया।