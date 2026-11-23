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शहर में रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत पांच जगहों पर रैन बसेरे बनाए जाते हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ एक जगह पर ही रैन बसेरा बन पाया है।मां बेल्हा देवी जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा असुविधा हो रही है। यात्री टिकट काउंटर के पास और परिसर में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे वह चादर और कंबल में लिपटकर रात गुजारने को मजबूर हैं।रोडवेज बस स्टैंड पर अब तक रैन बसेरे को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। रात में ठंड से बचाव के लिए अलाव तक नहीं जलाए जा रहे हैं। ऐसे में रात में यात्री सीढ़ी के बगल में खाली पड़ी जगह या फिर यात्री प्रतीक्षालय में कंबल ओढ़कर रात गुजार रहे हैं। एआरएम सत्य प्रकाश ने कहा कि सोमवार को नगर पालिका के साथ डीएम को पत्र भेजकर रैन बसेरा बनाने और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मांग की जाएगी।मेडिकल कॉलेज में भी रैन बसेरा नहीं बन पाया है। तीमारदारों को सर्दी में परेशानी होती है। अलाव तक की व्यवस्था नहीं है। सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 10 बेड का रैन बसेरा बनाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बाद तीमारदारों को रात में रुकने की अनुमति दी जाएगी। अलाव जलवाने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखा जाएगा।- मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन और भंगवाचुंगी के बीच हादीहाल, रोडवेज बस स्टैंड और अचलपुर में पिछले वर्ष रैन बसेरे बनाए गए थे।इन स्थानों पर जलता था अलावभंगवाचुंगी, रोडवेज बस स्टैंड, अंबेडकर चौराहा, महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, चिलबिला चौराहा, रेलवे स्टेशन, हादीहाल, सदर मोड़ में पिछले वर्ष अलाव जलते थे। अभी तक इन स्थानों पर कोई इंतजाम नहीं दिखे।रात 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो यहां रैन बसेरा तक नहीं मिला। जगदीशपुर अमेठी जाने के लिए बस भी नहीं मिली। मजबूरन सर्दी में रात गुजारनी पड़ेगी। प्रतीक्षालय में बस का इंतजार करना पड़ेगा। - अशोक कुमार, जगदीशपुररात 10:20 बजे ट्रेन से कानपुर से बेल्हा देवी धाम स्टेशन पहुंचा। यहां से कंधई जाने के लिए रात में कोई ट्रेन नहीं है। बस अड्डे आया तो यहां भी बस नहीं मिली। कंबल नहीं ला पाया, अब सर्दी लग रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे दोनों जगहों पर ठहरने के लिए रैन बसेरा के इंतजाम नहीं हैं। - कृष्ण देव दुबे, कंधईवर्जन-अचलपुर में रैन बसेरे का संचालन हो रहा है। अन्य स्थानों पर इसी सप्ताह रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी जाएगी। - राकेश कुमार, ईओ नगर पालिका