Pratapgarh News: जाम में रेंगते रहे वाहन, पैदल चलना भी रहा मुश्किल

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भरत चौक से कचहरी रोड तक अवैध पार्किंग और अतिक्रमण ने भी मुश्किलें बढ़ा दीं। फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा और सड़क पर खड़े ठेलों के कारण पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं बची। राहगीर वाहनों के बीच से जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हुए।रानीगंज के बेर्रा सुल्तानपुर निवासी नितेश शुक्ला मेडिकल कॉलेज इलाज कराने पहुंचे थे। जाम में लंबा रास्ता पैदल तय करने से उनकी तबीयत और बिगड़ गई। ओपीडी में चिकित्सक कक्ष के बाहर भी मरीजों की भीड़ के चलते उन्हें निजी चिकित्सक के यहां जाना पड़ा। उधर, चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जूझते रहे, लेकिन अव्यवस्थित यातायात से लोगों को राहत नहीं मिल सकी।