Pratapgarh News: दिनभर पड़ीं फुहारें, नरम पड़ी गर्मी

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पखवाड़े भर से मौसम लोग तल्ख धूप के बीच उमसभरी गर्मी का सामना कर रहे थे लेकिन बुधवार की रात को अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। बृहस्पतिवार को पूरे दिन बारिश होती रही। इससे गर्मी का तेवर ढीला पड़ गया।रात में भी रिमझिम फुहारें पड़ती रहीं। बारिश से शहर के जोगापुर, पल्टनबाजर, निर्मल चौराहा, अष्टभुजा नगर, रूपापुर, स्टेशन रोड, सहादेरपुर उत्तरी में रास्ते में जलभराव हो गया। यही हाल ग्रामीण इलाकों में भी रहा। रानीगंज, पट्टी, कुंडा, लालगंज व सदर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ व जलभराव से लोगों को परेशानी हुई।मौसम वैज्ञानिक देशराज मीना ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 33.2 व न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार को बारिश की वजह से अधिकतम तापमान लुढ़ककर 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया व न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।23 मिमी बारिश, धान की फसल को संजीवनीबुधवार की रात और बृहस्पतिवार को दिनभर हुई बारिश से धान की फसलों को संजीवनी मिली। रानीगंज के थरिया गांव के किसान शेष बहादुर सिंह, संदीप शुक्ला, अभिषेक पांडेय, रामापुर के राजपति, शुभम तिवारी आदि ने बताया कि यह बारिश अमृत के समान है। अब धान की फसलों को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिक देशराज मीना ने बताया कि 23 मिमी बारिश दर्ज की गई।