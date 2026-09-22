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Pratapgarh News: जैन मंदिर में धूमधाम से हुई उत्तम संयम धर्म की पूजा

Tue, 22 Sep 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:33 AM IST
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The worship of *Uttam Sanyam Dharma* (Supreme Self-Restraint) was celebrated with great fanfare at the Jain temple.
कटरा मेदनीगंज जैन मंदिर में दसवें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का शांतिधारा महामस्तकाभिषेक करते श्रद्
बाबागंज स्थित जैन मंदिर में सोमवार को दस लक्षण पर्व के छठवें दिन उत्तम संयम धर्म एवं सुगंध दशमी की पूजा की गई। भगवान का 81 कलशों से अभिषेक किया गया। दीपेश जैन और आकर्ष जैन ने संयुक्त रूप से वृहद शांतिधारा कर विश्व शांति की कामना की। रतन जैन ने कहा कि उत्तम संयम धर्म की पूजा से जीवन में आने वाली समस्याओं का संयम पूर्वक सामना करने की प्रेरणा देती है। इस दौरान अरविंद जैन, मिश्रीलाल जैन, रवि जैन श्रद्धालु मौजूद रहे।
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शीतलनाथ भगवान का शांतिधारा महामस्तकाभिषेक
श्री दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार को सुगंध दशमी पर्व पर भगवान शीतलनाथ का पंचामृत अभिषेक और शांतिधारा महामस्तकाभिषेक किया गया। शांतिधारा कलश को गाजे-बाजे और जयकारों के साथ मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान ऋषभ जैन, नंदन जैन, जान्हवी जैन, ऋषि जैन, शेखर जैन और संध्या जैन मौजूद रहे।

कटरा मेदनीगंज जैन मंदिर में दसवें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का शांतिधारा महामस्तकाभिषेक करते श्रद्

कटरा मेदनीगंज जैन मंदिर में दसवें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का शांतिधारा महामस्तकाभिषेक करते श्रद्

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