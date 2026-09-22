Pratapgarh News: जैन मंदिर में धूमधाम से हुई उत्तम संयम धर्म की पूजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:33 AM IST
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बाबागंज स्थित जैन मंदिर में सोमवार को दस लक्षण पर्व के छठवें दिन उत्तम संयम धर्म एवं सुगंध दशमी की पूजा की गई। भगवान का 81 कलशों से अभिषेक किया गया। दीपेश जैन और आकर्ष जैन ने संयुक्त रूप से वृहद शांतिधारा कर विश्व शांति की कामना की। रतन जैन ने कहा कि उत्तम संयम धर्म की पूजा से जीवन में आने वाली समस्याओं का संयम पूर्वक सामना करने की प्रेरणा देती है। इस दौरान अरविंद जैन, मिश्रीलाल जैन, रवि जैन श्रद्धालु मौजूद रहे।
शीतलनाथ भगवान का शांतिधारा महामस्तकाभिषेक
श्री दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार को सुगंध दशमी पर्व पर भगवान शीतलनाथ का पंचामृत अभिषेक और शांतिधारा महामस्तकाभिषेक किया गया। शांतिधारा कलश को गाजे-बाजे और जयकारों के साथ मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान ऋषभ जैन, नंदन जैन, जान्हवी जैन, ऋषि जैन, शेखर जैन और संध्या जैन मौजूद रहे।
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शीतलनाथ भगवान का शांतिधारा महामस्तकाभिषेक
श्री दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार को सुगंध दशमी पर्व पर भगवान शीतलनाथ का पंचामृत अभिषेक और शांतिधारा महामस्तकाभिषेक किया गया। शांतिधारा कलश को गाजे-बाजे और जयकारों के साथ मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान ऋषभ जैन, नंदन जैन, जान्हवी जैन, ऋषि जैन, शेखर जैन और संध्या जैन मौजूद रहे।
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