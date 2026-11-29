Pratapgarh News: शहर की उबड़-खाबड़ पटरियां होंगी लकदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:41 PM IST
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शहर की सड़कों के किनारे की पटरियां भी अब लकदक होंगी। दोनों छोर की पटरियों को दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका 80 लाख रुपये खर्च करेगी। इससे राहगीरों का आवागमन आसान होगा।
दशहरा और भरत मिलाप के दौरान कई जगहों पर सड़कों की पैचिंग की गई थी। कुछ स्थानों पर खोदाई करके सड़क की मरम्मत की गई लेकिन पटरियों का काम नहीं हो पाया था। पटरियों पर बिछाई गई इंटरलॉकिंग भी जगह-जगह उखड़ गई थी। कई जगहों पर गड्ढे हो गए थे। इससे लोग हादसे का शिकार होते थे। अब नगरपालिका इन सड़कों की पटरियां को ठीक करेगी।
पहले चरण में अंबेडकर चौराहे से राजापाल टंकी, अंबेडकर चौराहे से मीराभवन, राजापाल टंकी से सदर चौराहा, रोडवेज बस अड्डे से पीडब्ल्यूडी चौराहे तक कार्य होगा। लगभग पांच किमी सड़क पर दोनों छोर की पटरियों पर कार्य किया जाएगा। बस अड्डे से पीडब्ल्यूडी चौराहे तक कार्य शुरू हो गया है। ईओ राकेश कुमार ने बताया कि इस पहल से आवागमन सुगम होगा। काम की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाती रहेगी।
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दशहरा और भरत मिलाप के दौरान कई जगहों पर सड़कों की पैचिंग की गई थी। कुछ स्थानों पर खोदाई करके सड़क की मरम्मत की गई लेकिन पटरियों का काम नहीं हो पाया था। पटरियों पर बिछाई गई इंटरलॉकिंग भी जगह-जगह उखड़ गई थी। कई जगहों पर गड्ढे हो गए थे। इससे लोग हादसे का शिकार होते थे। अब नगरपालिका इन सड़कों की पटरियां को ठीक करेगी।
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पहले चरण में अंबेडकर चौराहे से राजापाल टंकी, अंबेडकर चौराहे से मीराभवन, राजापाल टंकी से सदर चौराहा, रोडवेज बस अड्डे से पीडब्ल्यूडी चौराहे तक कार्य होगा। लगभग पांच किमी सड़क पर दोनों छोर की पटरियों पर कार्य किया जाएगा। बस अड्डे से पीडब्ल्यूडी चौराहे तक कार्य शुरू हो गया है। ईओ राकेश कुमार ने बताया कि इस पहल से आवागमन सुगम होगा। काम की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाती रहेगी।
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