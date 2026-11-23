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अक्तूबर 2021 में जिला अस्पताल को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। यहां अभी भी काफी कुछ पुराने ढर्रे पर चल रहा है। सर्जरी विभाग भी इससे अछूता नहीं है। यहां दो सर्जन और चार ऑर्थो सर्जन तैनात हैं पर उपकरण नहीं हैं।जिला अस्पताल की तरह आज भी चीरा लगाकर ऑपरेशन होता है। मरीजों को कई दिन अस्पताल में बिताने पड़ते हैं। मेडिकल कॉलेज में संसाधन धीरे-धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन तो हैं लेकिन दूरबीन सिस्टम न होने से उनको भी पुराने तरीके से ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को दूरबीन विधि से ऑपरेशन के लिए प्रयागराज या फिर जिले के निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। इसमें 35 से 40 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मेडिकल कॉलेज की पहल से मरीजों को सहूलियत होगी।इनसेटमेडिकल कॉलेज ने मशीन के लिए करीब 1.10 करोड़ का बजट मांगा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, चार साल पहले मशीन खरीद के लिए शासन ने 70 लाख रुपये का बजट दिया था। उस समय मशीन की कीमत 90 लाख रुपये थी। बजट कम पड़ने के कारण मशीन की खरीद नहीं हुई थी। मशीन खरीद के नाम पर शासन को बजट वापस कर दिया गया था।दूरबीन विधि से ऑपरेशन के लाभ- मरीज 24 घंटे बाद घर जा सकते हैं।- दूसरे दिन से मरीज चलने लगते हैं।- ऑपरेशन वाली जगह पर निशान नहीं होना।- कमजोरी महसूस नहीं होना।वर्जन -शासन से बजट की मांग की गई है। मार्च तक मिलने के आसार हैं। सबकुछ ठीक रहा तो अप्रैल से दूरबीन विधि से ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी।- देवजीत शर्मा, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज।मेडिकल कॉलेज को मिले यूरोलॉजिस्टप्रतापगढ़। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. देव जीत शर्मा ने शासन से यूरोलॉजिस्ट की मांग की। शासन ने प्रयागराज के रहने वाले यूरोलॉजिस्ट डॉ. योगेंद्र बसु गुप्ता की तैनाती की है। प्राचार्य ने बताया कि यूरोलॉजिस्ट अपनी दूरबीन विधि मशीन साथ लेकर आएंगे। मरीजों का ऑपरेशन भी करेंगे। हालांकि यह व्यवस्था अस्थायी होगी। जिस दिन मेडिकल कॉलेज में दूरबीन विधि मशीन आ जाएगी। डॉक्टर अपनी मशीन लेकर नहीं आएंगे।