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Pratapgarh News: नवरात्र में मां विंध्यवासिनी धाम जाएंगी सात बसें

Sat, 10 Oct 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:09 PM IST
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Seven buses will go to the Maa Vindhyavasini Dham during Navratri.
शारदीय नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए परिवहन निगम सात स्पेशल बसें चलाएगा। इससे देवी भक्तों को विंध्याचल धाम जाने में सहूलियत होगी।
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एआरएम सत्य प्रकाश ने बताया कि प्रतापगढ़ डिपो से पांच और लालगंज डिपो से दो बसों का संचालन होगा। लालगंज से चलने वाली दोनों बसें कुंडा-ऊंचाहार के रास्ते विंध्याचल जाएंगी।

प्रतापगढ़ डिपो से संचालित बसों में दो बसें सोरांव-हंडिया के रास्ते तो दो बसें फूलपुर, हंडिया और एक बस प्रयागराज के रास्ते विंध्यवासिनी धाम जाएगी।

नवरात्र में विंध्याचल में भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने यह व्यवस्था की है। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर 25 यात्री विंध्याचल जाने के लिए डिपो आते हैं तो तत्काल बस का संचालन किया जाएगा।
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ग्राम प्रशासक के फोन पर मां विंध्यवासिनी धाम जाएंगी बस

एआरएम सत्य प्रकाश ने कहा कि अगर ग्राम प्रशासक, बीडीसी अपने क्षेत्रवासियों को मां विंध्यवासिनी का दर्शन कराने चाहते हैं तो वह डिपो में आकर संपर्क कर सकते हैं। उनकी मांग पर रोडवेज बस गांव से विंध्याचल तक जाएगी। इसके लिए 50 यात्रियों का होना अनिवार्य है।
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