Pratapgarh News: वाराणसी से लौट रही स्कूल बस डिवाइडर से टकराई, 40 घायल

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कमला गोविंद प्रसाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बस बुधवार सुबह आठ बजे छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए वाराणसी गई थी। दिनभर भ्रमण के बाद रात में बस वापस प्रतापगढ़ लौट रही थी।रात नौ बजे जैसे ही बस जौनपुर के बक्सा थानांतर्गत अलीगंज बाजार के समीप पहुंची कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जोरदार टक्कर होते ही बच्चे एक-दूसरे पर जा गिरे और जोर-जोर से रोने-चिल्लाने लगे। एंबुलेंस से घायल बच्चों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, हादसे की जानकारी के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। रोते-बिलखते परिजन देर रात जौनपुर अस्पताल अस्पताल पहुंचे।जौनपुर में सड़क हादसा हुआ है। विद्यालय संचालक से पूछताछ की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जा रही है। -प्रदीप सिंह, सीओ पट्टी