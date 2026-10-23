Pratapgarh News: 96 क्रय केंद्रों पर होगी धान की खरीद, 1.66 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य

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जिले में 1.58 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। अगेती खेती करने वाले किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी है। कुछ किसान आसपास के आढ़तियों से संपर्क कर धान की बिक्री भी कर रहे हैं। हालांकि किसानों को क्रय केंद्रों पर धान खरीद का इंतजार है।अक्तूबर के अंत तक धान की कटाई का कार्य भी लगभग पूरा हो जाएगा। सामान्य धान की खरीद 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। वहीं, ग्रेडेड धान की राशि 2,461 रुपये तय की गई है।पिछले साल 69 क्रय केंद्रों पर 1.13 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। जबकि लक्ष्य 93 हजार मीट्रिक टन ही निर्धारित किया गया था। इस बार लक्ष्य और क्रय केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है।पिछली बार धान खरीद के समय जूट की बोरियों का संकट गहराया था। खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से विपणन विभाग को प्लास्टिक और जूट की बोरियां उपलब्ध कराई गईं। इस बार अभी तक बोरियां क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंची हैं। इस बार भी जूट की बारियों का संकट गहराने की आशंका है।किसान ऐसे करें पंजीकरणआरएमओ अखिलेश सिंह ने बताया कि किसान fcs.up.gov.in पर लॉगिंन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यूपी किसान मित्र मोबाइल एप पर भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान को अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चर कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरकर सत्यापन पूरा करना होगा। क्रय केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा है। संवादवर्ष 2024-धान की खेती का रकबा - 1.47 लाख हेक्टेयरउत्पादन- 5.14 लाख मीट्रिक टन।वर्ष 2025-धान की खेती का रकबा- 1.57 लाख हेक्टेयरउत्पादन- 5.70 लाख मीट्रिक टनवर्ष 2026-धान की खेती का रकबा- 1.58 लाख हेक्टेयरवर्जनक्रय केंद्रों पर एक नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। पंजीकृत किसानों से मोबाइल पर संपर्क किया जा रहा है ताकि समय पर धान खरीद शुरू की जा सके। - जीतेंद्र यादव, जिला खाद्य विपणन अधिकारी