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ए ग्रेड श्रेणी में आने वाले मां बेल्हा देवी जंक्शन के पुनर्विकास की मंजूरी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अगस्त 2023 में मिली थी। 32.60 करोड़ की लागत से तीन साल में कार्यों को पूरा करना था। समय सीमा पूरी होने के बावजूद अब तक महज 40 प्रतिशत ही काम हो सका है।निर्माण के चलते एक, दो और तीन नंबर प्लेटफार्मों पर बने ज्यादातर यात्री शेड हटा दिए गए हैं। चार और पांच नंबर पर भी शेड नहीं हैं। सर्दी में इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।वर्जनजनसाधारण एक्सप्रेस से दिल्ली जाना है। ट्रेन का स्टेशन पर आने का समय 10 बजे है। यहां शेड की सुविधा नहीं है। ठंड से बचाव के इंतजाम नहीं हैं। खुले आसमान के नीचे बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। - सुनील कुमार, रानीगंजवाराणसी जाना है। रात एक बजे तक ट्रेन आने की उम्मीद है। खुले आसमान के नीचे बैठकर काशीविश्वनाथ एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त यात्री शेड की बात तो दूर, वेटिंग हॉल तक नहीं है। सर्दी में ठिठुरना पड़ रहा है।- सुनील शर्मा, अशोक नगरवर्जननिर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए डीआरएम के माध्यम से कार्यदायी संस्था को पत्र लिखा गया है। जिन स्थानों पर शेड टूट गए हैं, वहां नए शेड बनवाने के लिए कहा गया है। - जेपी शुक्ल, स्टेशन अधीक्षक।