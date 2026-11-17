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सदर के विपणन केंद्र महुली पर दो किसानों से 86.80 क्विंटल धान की खरीद की गई है। करीब-करीब सभी केंद्रों पर किसान धान का नमूना लेकर आते हैं लेकिन नमी की अधिकता होने के कारण खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों को एक सप्ताह तक धूप में धान सुखाने की सलाह दी जा रही है ताकि नमी घट सके।जिले में दो नवंबर से 84 क्रय केंद्र संचालित किए गए हैं। इनमें विपणन के 32, पीसीएफ के 32, पीसीयू के 19 और मंडी समिति का एक केंद्र है। खरीद की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2027 है। शासन ने ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सामान्य धान की दर 2441 रुपये क्विंटल है। 48 घंटे बाद किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है।कृषि विज्ञान केंद्र कालाकांकर के वैज्ञानिक डॉ. अवधेश कुमार ने बताया कि धान बिक्री के लिए 17 फीसदी तक की नमी ही स्वीकार्य की जाती है। अधिक नमी होने पर भंडारण के दौरान धान के सड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि गीले धान में पानी का वजन भी शामिल होता है। सूखने के बाद धान का वजन कम हो जाता है। इससे सरकारी आंकड़ों और वास्तविक अनाज की मात्रा में भी भारी अंतर आता है।0 35 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। केंद्र पर फसल में नमी की अधिकता बताई गई। धान सुखाने के बाद बिक्री करेंगे।- संदीप शुक्ला, सदर0 खतौनी और आधार कार्ड के डाटा में मिसमैच हो गया है। सत्यापन के बाद 70 क्विंटल धान की बिक्री करना है। - शंभूनाथ गुप्ता, आसलपुर0 बारिश में फसल भीग गई थी। नमूना जांच में धान में नमी मिली है। सूखने के बाद 50 क्विंटल धान की बिक्री करनी है। - अशोक वर्मा, कोहड़ौरआंकड़े एक नजर मेंधान की खेती का रकबा : 1.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफलधान खरीद का लक्ष्य : 1.66 लाख मीट्रिक टनवर्जन-धान की फसल में नमी की अधिकता है। इसलिए खरीद की प्रक्रिया धीमी चल रही है। फसल सूखने के बाद खरीद में तेजी आएगी।- जितेंद्र यादव, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी