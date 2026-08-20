Pratapgarh News: जर्जर भवन में चल रहा मानिकपुर उप डाकघर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:31 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:31 PM IST
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नगर पंचायत मानिकपुर में उप डाकघर का भवन जर्जर हो गया है। भवन के दीवारों और छतों में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है। उप डाकघर में सैकड़ों ग्राहक पैसा जमा और निकालने आते हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड संशोधन का कार्य होता है। इस कारण भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। उप डाकपाल ज्ञानेंद्र ने बताया कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। शीघ्र ही दूसरे भवन में उप डाकघर को स्थानांतरित किया जाएगा।
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