Pratapgarh News: डिजिटल बोर्ड और एसी लगाने के दिए निर्देश

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इस दौरान उन्होंने कोचिंग में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।एमडीपीजी कॉलेज में निरीक्षण के दौरान दो कक्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही थी। निरीक्षण में एक कक्ष में डिजिटल बोर्ड व दोनों कक्षों में एसी की व्यवस्था नहीं मिली। इस पर डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को अभ्यर्थियों की सुविधा एवं बेहतर अध्ययन के लिए कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड, एसी सहित आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र कराने के निर्देश दिए।