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मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के उप क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह ने बताया स्टेडियम में पहले से ही मेडिकल टीम और ट्रैक पर वॉलिंटियर्स की मौजूदगी रहेगी। इंदिरा मैराथन को सफल बनाने के लिए ट्रैकों की विशेष देखभाल की जा रही है। सड़कों की सफाई और रूट को पूरी तरह क्लियर रखने की भी व्यवस्था की गई है। इस आयोजन में यातायात पुलिस भी अहम भूमिका निभाएगी। वॉलंटियर्स की टीम रूट को सुरक्षित रखने और धावकों की मदद करने में सहयोग करेगी। हर टेबल/बूथ पर वॉलिंटियर्स की टीम मौजूद रहेगी जो धावकों को पानी और जलपान कराकर उनका उत्साहवर्धन करेगी।चिकित्सा सुविधा व जलपानमैराथन के दौरान धावकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए स्टेडियम में मेडिकल टीम मौजूद रहेगी। यदि कोई धावक बेहोश होता है या चोटिल होता है तो तुरंत प्राथमिक उपचार किया जाएगा। जो धावक सफलतापूर्वक मैराथन के फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे उन सभी के लिए विशेष रूप से जलपान की व्यवस्था रहेगी।सेना के जवान भी करेंगे प्रतिभागइंदिरा मैराथन में सेना के जवान भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक सोमवार तक 45 सेना के जवानों ने अपना पंजीकरण करवाया है। आने वाले दिनों में इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।फुल मैराथन के लिए 69 धावकों ने कराया पंजीकरणइंदिरा मैराथन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण कराए जा सकते हैं। इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नियमानुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष व महिलाएं फुल और हाफ मैराथन में भाग ले सकेंगे। खेल कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक ऑनलाइन माध्यम से फुल मैराथन में 44 पुरुषों और 4 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं ऑफलाइन माध्यम से 19 पुरुषों और 2 महिलाओं ने प्रतिभागिता दर्ज कराई है।हाफ मैराथन के आंकड़े भी हुए जारीहाफ मैराथन के लिए सोमवार तक कुल 71 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें ऑनलाइन माध्यम से कुल 21 पुरुषों और एक महिला ने पंजीकरण कराया है जबकि ऑफलाइन माध्यम से कुल 45 पुरुषों और 4 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है।