{"_id":"5c9e22f5bdec22144424808f","slug":"gram-panchayats-could-not-get-fund-for-construction-of-cowshed","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u094c\u0936\u093e\u0932\u093e \u0928\u093f\u0930\u094d\u092e\u093e\u0923 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0902\u091a\u093e\u092f\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092b\u0942\u091f\u0940 \u0915\u094c\u0921\u093c\u0940","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Gram Panchayats could not get cows for construction of cowshed Updated Sat, 30 Mar 2019 01:31 AM IST