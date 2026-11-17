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सामुदायिक शौचालय महिला केयरटेकर संघ की अध्यक्ष सावित्री देवी के नेतृत्व में सुमित्रा, गीता, सुशीला, उषा, राजकुमारी, नीलम, मीना, फूलकली, कुसुम, किरन समेत अन्य महिलाएं डीएम दफ्तर पहुंचीं।उन्होंने बताया कि वे स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। ग्राम प्रधान ने उन्हें गांव के सामुदायिक शौचालय के देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। छह हजार रुपये मासिक मानदेय तय हुआ था लेकिन किसी को आठ माह तो किसी को एक साल से मानदेय नहीं मिला।महिलाओं ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान मानदेय का आधा हिस्सा खुद रख लेते हैं और आधा ही देते हैं। महिलाओं की मांग की है कि उन्हें सीधे विभाग से जोड़ा जाए और मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजे जाएं।साथ ही संघ ने राज्य कर्मचारी का दर्जा, नौकरी पक्की करने, सफाई कर्मचारियों के बराबर मानदेय, वर्दी, सफाई उपकरण और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की भी मांग की। डीएम अभिषेक पांडेय ने जांच कर भुगतान कराने का आश्वासन दिया।