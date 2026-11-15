Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Family members agreed to the funeral after being assured of 10 lakh rupees in compensation.

Pratapgarh News: 10 लाख मुआवजा मिलने के आश्वासन पर अंतिम संस्कार को माने परिजन

Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Family members agreed to the funeral after being assured of 10 lakh rupees in compensation.
करंट लगने से संविदा लाइनमैन संतोष कौशल की मौत के बाद रविवार दोपहर करीब 12 बजे परिजनों ने विद्युत उपकेंद्र पर शव रखकर प्रदर्शन किया। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन और विद्युत विभाग की ओर से 10 लाख रुपये मुआवजा देने समेत मांगों को पूरा करने के आश्वासन पर परिजन शव लेकर घर चले गए।
विज्ञापन


रामपुर बावली निवासी संतोष कौशल शनिवार को सराय जानमती बबुरी में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल की मरम्मत कर रहा था। अचानक बिजली आपूर्ति चालू होने से वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी अंबिका देवी की तहरीर पर लालगंज पुलिस ने एसएसओ दान बहादुर सिंह समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

परिजनों ने जमीन आवंटन और 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। विद्युत विभाग ने बीमा के तहत दस लाख रुपये की सहायता का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही पत्नी को पेंशन, पीएफ भुगतान और विद्युत सखी के रूप में सेवा में समायोजित करने का भरोसा भी दिया गया। नायब तहसीलदार रितेश वर्मा और कोतवाल आलोक कुमार के समझाने पर परिजन शांत हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को होगा अंतिम संस्कार
रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। मांगों को लेकर चले प्रदर्शन के कारण अंतिम संस्कार में काफी देर हो गई। शाम ढलने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार टालने का निर्णय लिया। अब सोमवार को संतोष कौशल के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed