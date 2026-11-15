Pratapgarh News: 10 लाख मुआवजा मिलने के आश्वासन पर अंतिम संस्कार को माने परिजन

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रामपुर बावली निवासी संतोष कौशल शनिवार को सराय जानमती बबुरी में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल की मरम्मत कर रहा था। अचानक बिजली आपूर्ति चालू होने से वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी अंबिका देवी की तहरीर पर लालगंज पुलिस ने एसएसओ दान बहादुर सिंह समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है।परिजनों ने जमीन आवंटन और 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। विद्युत विभाग ने बीमा के तहत दस लाख रुपये की सहायता का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही पत्नी को पेंशन, पीएफ भुगतान और विद्युत सखी के रूप में सेवा में समायोजित करने का भरोसा भी दिया गया। नायब तहसीलदार रितेश वर्मा और कोतवाल आलोक कुमार के समझाने पर परिजन शांत हुए।सोमवार को होगा अंतिम संस्काररविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। मांगों को लेकर चले प्रदर्शन के कारण अंतिम संस्कार में काफी देर हो गई। शाम ढलने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार टालने का निर्णय लिया। अब सोमवार को संतोष कौशल के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।