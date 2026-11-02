फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Driving training center ready; operations to begin soon

Pratapgarh News: ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तैयार, जल्द का होगा संचालन

Mon, 02 Nov 2026 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Mon, 02 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Driving training center ready; operations to begin soon
गड़वारा नगर पंचायत के चौरा में ​स्थित ड्राइविंग टे​स्टिंग ट्रैक। संवाद
राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की ओर से संचालित स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण केंद्र चौरा गांव में बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही यहां ड्राइविंग प्रशिक्षण और टेस्ट कार्य शुरू होगा। संचालन के लिए परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ को पत्र जारी किया है।
विज्ञापन

नवंबर माह के मध्य चरण में केंद्र शुरू करने की कवायद की जा रही है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को विभाग के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर पर टेस्ट देना पड़ता है।
विज्ञापन

अब उन्हें एआरटीओ से अनुमोदन लेकर परीक्षण केंद्र जाना होगा। केंद्र पर ड्राइविंग से जुड़े कई बिंदुओं पर आवेदकों की समझ परखी जाएगी। इसके अलावा वाहनों के पार्ट व सड़कों पर लगे संकेतक सहित कई बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

यहां की स्क्रीनिंग रिपोर्ट के बाद उन्हें टेस्टिंग ट्रैक पर भेजा जाएगा। यहां पहले रजिस्ट्रेशन, फिर वीडियो व फोटो होगा। टोकन जारी होने के बाद टेस्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एआरटीओ एके शुक्ल ने बताया कि विभाग के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर को विकल्प में रखा जाएगा। जल्द ही एडीटीसी का संचालन शुरू होगा। अभी फिलहाल फीस का निर्धारण नहीं हुआ है।
----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed