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चंद्रप्रकाश गौतम (55) ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता था। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे वह घर से ही लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। परिजनों की तहरीर पर 21 नवंबर को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की।रविवार सुबह घर के पास स्थित पुराने कुएं से दुर्गंध आने पर ग्रामीण पहुंचे। झांककर देखा तो चंद्रप्रकाश का शव उतरा रहा था। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ लालगंज राजीव द्विवेदी ने बताया कि मजदूर नशे का आदी था। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ईंट-भट्ठा मजदूर की तलाश कर रही थी।मृतक के तीन बेटे अनिल, आकाश और राजू हैं। बेटी प्रमिला की भी शादी हो चुकी है। पत्नी अनार देवी और बेटों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। समय पर पुलिस तलाश में जुट जाती तो व्यक्ति को बचाया जा सकता था।