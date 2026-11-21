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आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी। विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उच्च न्यायालय में आशुतोष मिश्र व 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर 20 नवंबर को अंतरिम आदेश पारित हुआ था। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने संशोधित समय-सारिणी का विवरण साझा किया है। विज्ञप्ति 23 अक्तूबर को प्रकाशित की गई थी। ऑनलाइन पंजीकरण (ओटीआर) और आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्तूबर से शुरू हुई थी।अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि लिखित परीक्षा की तिथियों में कोई बदलाव नहीं है। प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। यह परीक्षा आगामी 23 और 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त 17,835 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।