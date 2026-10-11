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पीलीभीत में हादसा: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बरेली के युवक की मौत, साथी गंभीर घायल

Sun, 11 Oct 2026 04:36 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 11 Oct 2026 04:36 PM IST
सार

पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में असम हाईवे पर बिनौर के निकट गढ़ा जंगल में शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात दोनों की पहचान हो सकी। 

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young man dies in road accident and companion critically injured in Pilibhit
गजरौला में असम हाईवे पर हुआ था हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में असम हाईवे पर शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बरेली के नवाबगंज कस्बा निवासी दीपक की मौत हो गई। उसका साथी मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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हादसा शनिवार रात करीब नौ बजे गजरौला थाना क्षेत्र के गढ़ा जंगल में हुआ। बाइक सवार दोनों युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। मुकेश की गंभीर हालत देखते हुए उसे बरेली रेफर किया गया। हादसे के बाद दोनों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए, जिसके बाद देर रात उनकी पहचान हुई। 
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पूरनपुर से लौट रहे थे दोनों युवक 
दोनों युवक बरेली जिले के नवाबगंज कस्बे के मोहल्ला पट्टा के रहने वाले हैं। परिजनों ने बताया कि मुकेश अपनी बहन से मिलने पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिसैया आया था। दीपक उसका दोस्त है। वह भी उसके साथ गया था। दोनों बाइक से घर वापस जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

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पुलिस की कार्रवाई
सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दीपक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। एक ही कस्बे के रहने वाले दोनों दोस्तों के साथ हुए हादसे से परिजन गमगीन हैं। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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