पीलीभीत: जंगल किनारे खेत पर गए युवक पर बाघ ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल
पूरनपुर क्षेत्र के गांव पताबोझी में शनिवार सुबह एक 18 वर्षीय युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। महेंद्र नामक युवक खेत में सिंचाई का पानी देखने गया था। उसकी चीख सुनकर ग्रामीण दौड़े, जिससे बाघ जंगल में भाग गया। घायल महेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में जंगल किनारे खेत में सिंचाई के लिए पानी देखने गए 18 वर्षीय युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग शोर मचाते हुए उसकी ओर दौड़े। इस पर बाघ युवक को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। हमले में घायल युवक को परिजन और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे पूरनपुर क्षेत्र के गांव पताबोझी की है। गांव निवासी महेंद्र ने बताया कि उसका खेत जंगल के किनारे है। शनिवार सुबह वह खेत में धान की फसल पर दवा डालने गया था। इसके बाद फसल की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था देखने जंगल किनारे स्थित नाले की ओर चला गया। इसी दौरान नाले की तरफ से अचानक बाघ आ गया और उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक घबरा गया और बचाव के लिए शोर मचाने लगा।
ग्रामीणों के शोर मचाने पर भागा बाघ
युवक की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान और ग्रामीण शोर मचाते हुए उसकी तरफ दौड़े। लोगों को अपनी ओर आता देख बाघ महेंद्र को छोड़कर जंगल में चला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल युवक को संभाला और उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और फिर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
जंगल से सटे खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए बाघ की मौजूदगी चिंता का विषय बनी हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। किसानों को खेतों पर जाते समय सतर्क रहने की जरूरत महसूस हो रही है। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि बाघ की निगरानी के लिए वन कर्मियों की टीम को लगाया गया है। ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।