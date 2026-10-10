पीलीभीत: जंगल किनारे खेत पर गए युवक पर बाघ ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल

पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में जंगल किनारे खेत में सिंचाई के लिए पानी देखने गए 18 वर्षीय युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग शोर मचाते हुए उसकी ओर दौड़े। इस पर बाघ युवक को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। हमले में घायल युवक को परिजन और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

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घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे पूरनपुर क्षेत्र के गांव पताबोझी की है। गांव निवासी महेंद्र ने बताया कि उसका खेत जंगल के किनारे है। शनिवार सुबह वह खेत में धान की फसल पर दवा डालने गया था। इसके बाद फसल की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था देखने जंगल किनारे स्थित नाले की ओर चला गया। इसी दौरान नाले की तरफ से अचानक बाघ आ गया और उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक घबरा गया और बचाव के लिए शोर मचाने लगा।