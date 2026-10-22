Pilibhit News: सेवानिवृत शिक्षकों की समस्याओं का होगा समाधान

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बैठक में काफी सेवानिवृत शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित अपनी समस्याएं बताई। बैठक में तय हुआ की बहुत जल्द संबंधित अधिकारियों से मिलकर सेवानिवृत शिक्षको की समस्याओं का स्थाई निस्तारण कराया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह को भी ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद अहमद ने और संचालन राधेश्याम ने किया। बैठक में परिषद के मंत्री मोहनलाल, दामोदरदास शर्मा, अयूब खां, रणवीर सिंह, बुद्धसेन शर्मा, युसूफ खान, वीर सहाय, मोहनलाल ,सतीश कुमार , मोबीन चिश्ती, जमुना प्रसाद नसरुद्दीन और राधा कृष्ण शुक्ल काफी शिक्षक मौजूद थे। आयोजन समिति के राधे श्याम वर्मा ने बताया कि बैठक में अधिकांश सेवा निवृत बेसिक शिक्षक मौजूद थे। संवाद

बीसलपुर। बुधवार को पूर्वाहन 11 बजे बीआरसी भवन में सेवानिवृत शिक्षक कल्याण परिषद की बैठक हुई।