Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   The Brahmachari Ghat route will be completed before the Ganga ritual bath.

Pilibhit News: गंगा स्नान से पहले बन जाएगा ब्रह्मचारी घाट मार्ग

Thu, 12 Nov 2026 12:25 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 12 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
The Brahmachari Ghat route will be completed before the Ganga ritual bath.
निर्माणधीन ब्रह्ममचारी घाट मार्ग। संवाद
पीलीभीत। गंगा स्नान को लेकर इस बार श्रद्धालुओं को ब्रह्मचारी घाट मार्ग का रास्ता दशकों बाद सुगम मिलेगा। नगर पालिका की ओर से घाट मार्ग का कराया जा रहा लगभग एक किलोमीटर से अधिक का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर चौड़ी नालियां सहित सीसी मार्ग डाला जा रहा है। मार्ग के निर्माण को लेकर पालिका ने कार्यदायी संस्था को गंगा स्नान से पहले काम खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

12 दिन बाद गंगा स्नान का पर्व है इस दिन लाखों श्रद्धालु ब्रह्मचारी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन सालों से यह मार्ग नही बनने से उबड़-खाबड़ रास्ते से होकर श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचना होता है। लेकिन हाल ही में नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यो में लगभग 82 लाख की लागत से इस निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई, जिसके बाद लगातार यहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं 12 दिन बाद गंगा स्नान पर इस मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना नही करना पड़े, इसके लिए नगर पालिका के ईओ संजीव कुमार के निर्देश पर कार्यदायी संस्था को गंगा स्नान से पहले कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ईओ संजीव कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के बाद दो से तीन दिन में पक्की होगी। इसके लिए दस दिन में काम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे श्रद्धालुओं को नए सुगम मार्ग का लाभ मिल पाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed