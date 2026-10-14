Pilibhit News: किशोरी को बहला फुसला कर ले गया फुफेरा बहनोई, रिपोर्ट

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पूरनपुर। किशोरी को उसका फुफेरा बहनोई बहला फुसला कर ले गया। कोतवाली पुलिस ने किशोरी की मां की ओर से एटा के परौली जैथरा निवासी अमन त्रिपाठी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। घटना 10 अक्तूबर की है। किशोरी की मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को उसकी नंद का दामाद अमन त्रिपाठी बहला फुसला कर ले गया। सीओ विधि भूषण मौर्या ने बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद