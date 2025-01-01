Pilibhit News: संदिग्ध परिस्थितियों में साइकिल सवार चूरा विक्रेता की मौत

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बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी दीनदयाल भोजवाल ने बताया कि उनके 45 वर्षीय भाई सुखलाल भोजवाल रोजाना साइकिल से बीसलपुर में धान का चूरा बेचने जाते थे। बृहस्पतिवार सुबह खाना खाने के बाद वह साइकिल लेकर नगर में फेरी लगाने निकले थे। दोपहर को स्टेशन मार्ग पर कृषि उप संभाग कार्यालय के पास से गुजरते समय वह साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनके शरीर पर चोटें भी आई थीं।दीनदयाल ने आशंका जताई कि उनके भाई को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी होगी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। वाहन किस दिशा से आया और किस ओर गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वाहन का प्रकार और रंग भी पता नहीं चल पाया है।घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घायल सुखलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. अमित कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद कोतवाल संजीव शुक्ला पुलिसकर्मियों के साथ सीएचसी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। इस संबंध में सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कोतवाली पुलिस को अग्रिम कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।