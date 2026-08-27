रक्षाबंधन : खरीदारी पर महंगाई का साया, फिर भी बाजारों में रौनक

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बुधवार को शहर के कपड़ा बाजार से लेकर सुनगढ़ी क्षेत्र और चूड़ी बाजार तक दुकानों पर ग्राहकों की चहल-पहल दिखाई दी। हालांकि महंगाई का असर भी खरीदारी पर साफ नजर आया। महिलाएं जरूरत और पसंद के साथ बजट का भी ध्यान रखती नजर आईं।शहर के प्रमुख कपड़ा शोरूम पर महिलाएं रक्षाबंधन के लिए कॉटन सूट और लहरिया साड़ियों की खरीदारी करती दिखाई दीं। गर्मी को देखते हुए युवतियों में कॉटन सूट की मांग अधिक है, जबकि महिलाएं लहरिया और बंधेज की साड़ियां ज्यादा पसंद कर रही हैं। कारोबारियों के मुताबिक, कॉटन सूट करीब एक से दो हजार रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं।थाना सुनगढ़ी से लेकर चूड़ी बाजार तक जगह-जगह राखियों के स्टॉल सज गए हैं। यहां महिलाएं और युवतियां भाइयों के लिए अलग-अलग डिजाइन की राखियां पसंद करती नजर आईं। ओम, रुद्राक्ष और ब्रेसलेट डिजाइन वाली राखियों की खास मांग दिखाई दे रही है। दुकानदारों ने भी त्योहार को देखते हुए विभिन्न कीमतों और डिजाइनों की राखियां सजाई हैं। संवादमिठाई की दुकानों पर भी सजे काउंटररक्षाबंधन को लेकर मिष्ठान विक्रेताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दुकानों पर मिठाइयों के काउंटर सजाए जा रहे हैं। बहनों की ओर से भाइयों को राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाने की परंपरा को देखते हुए दुकानदारों ने अलग-अलग तरह की मिठाइयां तैयार कराना शुरू कर दिया है। बाजार में खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों को त्योहार पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है।महंगाई पर बहनों ने दी प्रतिक्रियाफोटो-20बाजार में त्योहार की खरीदारी को देखते हुए जाना हो रहा है। अभी फिलहाल लगभग महंगाई है। कपड़े भी महंगे मिल रहे हैं। - अंशु डालडाफोटो-18रक्षाबंधन की खरीदारी शुरू कर दी है। भाइयों की राखियों से लेकर बच्चों के कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं। महंगाई की वजह से अभी बाजार में भीड़ कम है।- कोमल अग्रवालफोटो-19बाजार में कपड़ों की दुकानों पर काफी महंगाई है। कॉटन के सूट भी काफी महंगे हो गए हैं। राखियों के दाम भी इस बार काफी बढ़े हुए हैं। - शशि अग्रवालफोटो-22रक्षाबंधन पर मिठाइयों पर भी इस बार महंगाई का असर है। चीनी महंगी होने से यह समस्या हुई है। जरूरत अनुसार खरीदारी हो रही है।-आयुषी गोयल