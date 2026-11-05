Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   On Dhanteras today, the blessings of Goddess Mahalakshmi will shower upon the markets.

Pilibhit News: धनतेरस पर आज बाजार में बरसेगी महालक्ष्मी की कृपा

Thu, 05 Nov 2026 11:51 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 05 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
On Dhanteras today, the blessings of Goddess Mahalakshmi will shower upon the markets.
वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद
पीलीभीत। धनतेरस पर शुक्रवार को महालक्ष्मी और कुबेर देव के पूजन के साथ बाजार में धनवर्षा की उम्मीद है। सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की खरीदारी को लेकर शहर के बाजार पूरी तरह तैयार हैं। सराफा, बर्तन, कपड़ा और क्रॉकरी बाजार में दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं, ग्राहकों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन और विभिन्न रेंज के उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं।
विज्ञापन

धनतेरस पर सराफा कारोबारियों ने ग्राहकों की पसंद और बजट का विशेष ध्यान रखा है। इस बार सोने-चांदी के साथ ही हीरे के आभूषण भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शोरूम में ग्राहकों के लिए करीब 20 हजार रुपये तक की कीमत में लाइटवेट डायमंड रिंग उपलब्ध कराई गई हैं। इन दिनों कम वजन और आकर्षक डिजाइन वाली अंगूठियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
विज्ञापन

इसके अलावा चांदी में लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, कछुआ, पायल और कुबेर देव के सिक्कों की भी अच्छी रेंज मौजूद है। सोने में महिलाओं के लिए पतली चेन, पेंडल और लाइटवेट झुमकों के नए डिजाइन तैयार किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रंग-बिरंगी झालरों और आकर्षक लाइटों से जगमगाएंगे घर-प्रतिष्ठान : दीपावली की सजावट के लिए भी बाजार में इस बार कई नए उत्पाद आए हैं। धनतेरस से ही लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए दुकानों पर छोटे झूमर, कंदील, इलेक्ट्रॉनिक फ्लावर, लीची बॉल, दीया लड़ी और स्ट्रिप लाइट की आकर्षक वैरायटी उपलब्ध है। रंग-बिरंगी झालरों और जगमगाती लाइटों के नए डिजाइन ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार, इस बार सजावटी लाइटों में कई नए ट्रेंड बाजार में आए हैं। धनतेरस पर इनकी बिक्री में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

वृहस्पतिवार को क्रॉकरी की दुकान पर बर्तन पसंद करती महिलाएं। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed