Pilibhit News: धनतेरस पर आज बाजार में बरसेगी महालक्ष्मी की कृपा

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धनतेरस पर सराफा कारोबारियों ने ग्राहकों की पसंद और बजट का विशेष ध्यान रखा है। इस बार सोने-चांदी के साथ ही हीरे के आभूषण भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शोरूम में ग्राहकों के लिए करीब 20 हजार रुपये तक की कीमत में लाइटवेट डायमंड रिंग उपलब्ध कराई गई हैं। इन दिनों कम वजन और आकर्षक डिजाइन वाली अंगूठियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।इसके अलावा चांदी में लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, कछुआ, पायल और कुबेर देव के सिक्कों की भी अच्छी रेंज मौजूद है। सोने में महिलाओं के लिए पतली चेन, पेंडल और लाइटवेट झुमकों के नए डिजाइन तैयार किए गए हैं।रंग-बिरंगी झालरों और आकर्षक लाइटों से जगमगाएंगे घर-प्रतिष्ठान : दीपावली की सजावट के लिए भी बाजार में इस बार कई नए उत्पाद आए हैं। धनतेरस से ही लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए दुकानों पर छोटे झूमर, कंदील, इलेक्ट्रॉनिक फ्लावर, लीची बॉल, दीया लड़ी और स्ट्रिप लाइट की आकर्षक वैरायटी उपलब्ध है। रंग-बिरंगी झालरों और जगमगाती लाइटों के नए डिजाइन ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार, इस बार सजावटी लाइटों में कई नए ट्रेंड बाजार में आए हैं। धनतेरस पर इनकी बिक्री में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।