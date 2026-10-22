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Pilibhit News: जनता कॉलेज में आर्य समाज विद्वानों को दी गई विदाई

Thu, 22 Oct 2026 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 22 Oct 2026 12:42 AM IST
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Farewell to Arya Samaj scholars at Janata College
बीसलपुर। जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज 18 से 20 अक्तूबर तक आर्य समाज की ओर से तीन दिवसीय वैदिक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में कोलकाता से आए आर्य समाज विद्वान कैलाश नाथ कर्मठ और आगरा से आए हरिशंकर अग्निहोत्री ने प्रवचन किया था। बुधवार को सुबह कॉलेज में इन विद्वानों को भावभीनी विदाई दी गई। विदाई देने वालों में आर्य समाज के प्रधान विजय कुमार, मंत्री लाल बहादुर, पूर्व प्रधान डॉ सत्येंद्र कुमार, बाबूराम मौर्य, उग्रसेन, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, डॉ. राजेश शर्मा, निर्भय सक्सेना और भूप राम समेत अधिकांश आर्यजन मौजूद थे। आयोजन समिति के हर स्वरूप ने बताया कि विदाई समारोह सकुशल संपन्न हो गया है। संवाद
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