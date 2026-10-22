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Pilibhit News: जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर

Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
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Emphasis on reaching out to the masses of public welfare schemes
पीलीभीत। भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग की बैठक बुधवार को जिला कार्यालय में हुई। इसमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और देश विरोधी ताकतों का सोशल मीडिया पर मुकाबला करने पर जोर दिया गया।
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बैठक की अध्यक्षता जिला आईटी संयोजक हरिओम शर्मा ने की। जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि और जिला मीडिया प्रभारी अभिमन्यु गंगवार मुख्य वक्ता रहे।
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वक्ताओं ने आईटी विभाग को संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर देश विरोधी ताकतों को जवाब देना होगा। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन के हित में काम करने और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सक्रिय रहने का आह्वान किया गया। संवाद
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