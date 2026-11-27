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माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी माध्यमिक विद्यालय अपने यहां कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। इसमें शिक्षक का नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि और अध्यापन विषय सहित अन्य जानकारियां शामिल हैं।शिक्षकों के मोबाइल नंबर भी सही दर्ज करने होंगे। इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में शिक्षक की नियुक्ति जिस विषय के लिए हुई है, उसी के अनुसार विषय कोड दर्ज करना होगा। शिक्षकों की स्नातक और परास्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता के साथ प्रमाणपत्रों का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।परिषद का उद्देश्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों का सही एवं प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना है। जिला विद्यालय निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि गलत या फर्जी विवरण देने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।