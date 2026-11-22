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दियोरिया कलां। बीसलपुर-दियोरिया मार्ग पर बिरसिंगापुर के पास रविवार देर शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में ग्राम नूरानपुर मुड़िया निवासी अशोक सक्सेना और उनकी पत्नी वर्षा सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बीसलपुर सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दंपती पानीपत जाने के लिए घर से निकले थे। बस नहीं मिलने पर दोनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।