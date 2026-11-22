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गांव निवासी सुंदरलाल पुत्र भूपराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 नवंबर की शाम करीब पांच बजे गांव के गयाप्रसाद अपने बेटे अरविंद कुमार और अजयपाल के साथ उनके घर के पास गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने और उनकी पत्नी भगवानदेई ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 21 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कर ली। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सौरभ धामा को सौंपी गई है। संवाद

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गजरौला। थाना क्षेत्र के ग्राम इटौरिया में गाली-गलौज का विरोध करने पर एक दंपती के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने दंपती को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।