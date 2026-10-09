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Pilibhit News: भाजपा जिलाध्यक्ष ने अधिवक्ताओं से की मुलाकात

Fri, 09 Oct 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 09 Oct 2026 11:47 PM IST
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BJP District President met with advocates.
पीलीभीत। भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कचहरी परिसर में अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अधिवक्ताओं के हितों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई।
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जिलाध्यक्ष से अधिवक्ताओं ने सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक नगाइच के कक्ष में पदाधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सरोज कुमार बाजपेई से मुलाकात की। उन्होंने कहा अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े विषयों पर संवाद और समस्याओं के समाधान के प्रयास जरूरी हैं। भेंट के दौरान अधिवक्ता हितों और आगामी कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल बार के पूर्व महासचिव विवेक अवस्थी सहित कई अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।संवाद
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