मुजफ्फरनगर: हथियार तस्करी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार; 4 पिस्टल, 7 तमंचे और 40 कारतूस बरामद
मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान तीन कथित हथियार तस्कर पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार पिस्टल, सात तमंचे और 40 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस हथियारों के स्रोत और उनकी सप्लाई के नेटवर्क की जांच कर रही है।
विस्तार
मुजफ्फरनगर थाना खालापार पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन कथित हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से चार पिस्टल, सात तमंचे और 40 कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकित, वैभव और आकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
चेकिंग के दौरान तीनों को रोका
पुलिस के अनुसार, खालापार थाना क्षेत्र में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में तीन युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए।
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चार पिस्टल और सात तमंचे बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार पिस्टल, सात तमंचे और 40 कारतूस बरामद करने का दावा किया है। बरामदगी के बाद पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में हथियारों की तस्करी से जुड़े अहम सुराग मिलने की बात भी पुलिस की ओर से कही गई है।
हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हथियार कहां से लाए गए थे और इन्हें किसे सप्लाई किया जाना था। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है।