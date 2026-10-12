दिल्ली संसद मार्च: सपा नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, सांसद हरेंद्र मलिक-कादिर राना समेत 40 सपा नेता हाउस अरेस्ट

मुजफ्फरनगर में सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राना समेत जिले के 40 से अधिक नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने बताया कि पुलिस रविवार रात करीब एक बजे ही नेताओं के घर पहुंच गई थी। अब्दुल्ला राना समेत कई अन्य नेताओं को भी रोका गया है।

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