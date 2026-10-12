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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   SP MP Harendra Malik, Former MP Kadir Rana Among 40-Plus Leaders Placed Under House Arrest in Muzaffarnagar

दिल्ली संसद मार्च: सपा नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, सांसद हरेंद्र मलिक-कादिर राना समेत 40 सपा नेता हाउस अरेस्ट

Mon, 12 Oct 2026 11:54 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 12 Oct 2026 11:54 AM IST
सार

मुजफ्फरनगर में सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने सपा सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व सांसद कादिर राना समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के मुताबिक, 40 से अधिक नेताओं को घरों में ही रोका गया। पुलिस रविवार रात करीब एक बजे नेताओं के घर पहुंच गई थी।

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SP MP Harendra Malik, Former MP Kadir Rana Among 40-Plus Leaders Placed Under House Arrest in Muzaffarnagar
हरेंद्र मलिक, सपा सांसद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर में सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राना समेत जिले के 40 से अधिक नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने बताया कि पुलिस रविवार रात करीब एक बजे ही नेताओं के घर पहुंच गई थी। अब्दुल्ला राना समेत कई अन्य नेताओं को भी रोका गया है।

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रात एक बजे नेताओं के घर पहुंची पुलिस
सीजेपी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने रविवार रात से ही सपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व सांसद कादिर राना समेत कई नेताओं को उनके घरों में ही रोक दिया गया। पुलिस रात करीब एक बजे नेताओं के घर पहुंच गई थी।
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40 से अधिक नेताओं को घरों में रोका
सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के अनुसार, जिले में 40 से अधिक सपा नेताओं को घरों में ही नजरबंद किया गया है। इसके अलावा अब्दुल्ला राना समेत कई अन्य नेताओं को भी पुलिस ने रोका है।

प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई
सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने यह कार्रवाई की। हाउस अरेस्ट किए गए नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए उनके घरों पर पुलिस तैनात रही।

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