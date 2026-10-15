सौरभ हत्याकांड में मृत्युदंड: सोशल मीडिया में उबाल, शादी और रिश्तों पर उठे सवाल, विशेषज्ञों ने दी ये सलाह

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सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आईं। यूजर्स ने शादी और रिश्तों में भरोसे पर सवाल उठाए, वहीं विशेषज्ञों ने विवाद की स्थिति में कानूनी अलगाव को बेहतर विकल्प बताया।

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत द्वारा मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आ गया। यूजर्स ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं। कई लोगों ने सजा का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इस घटना को शादी जैसे रिश्तों में भरोसे और पति-पत्नी के बीच विवाद से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर मेरठ, नीला ड्रम केस और सौरभ हत्याकांड जैसे शब्दों को लेकर भी चर्चा होने की बात कही गई। विज्ञापन



प्रतिक्रियाओं में लोगों ने सवाल उठाया कि यदि पति-पत्नी के बीच रिश्ते नहीं निभ पा रहे हों, तो क्या हत्या जैसे अपराध के बजाय तलाक लेकर अलग होना बेहतर नहीं है? इस बहस के बीच मनोचिकित्सकों और क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी रिश्तों में तनाव से निपटने के तरीके और कानूनी अलगाव के विकल्प पर अपनी राय रखी। विज्ञापन

प्रतिक्रियाओं में लोगों ने सवाल उठाया कि यदि पति-पत्नी के बीच रिश्ते नहीं निभ पा रहे हों, तो क्या हत्या जैसे अपराध के बजाय तलाक लेकर अलग होना बेहतर नहीं है? इस बहस के बीच मनोचिकित्सकों और क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी रिश्तों में तनाव से निपटने के तरीके और कानूनी अलगाव के विकल्प पर अपनी राय रखी।

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सोशल मीडिया पर फैसले को लेकर आईं तीखी प्रतिक्रियाएं

राहुल शर्मा, मनोज कुमार और नरेश वर्मा जैसे यूजर्स ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि हत्या जैसा कदम उठाने के बजाय पति-पत्नी तलाक लेकर अलग हो सकते थे। कुछ लोगों ने सौरभ की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि वह भी किसी परिवार का बेटा था। इन प्रतिक्रियाओं में रिश्तों के प्रति भरोसा टूटने और ऐसी घटनाओं से शादी को लेकर चिंता बढ़ने की बात सामने आई।



संतोष कुमार नाम के एक यूजर ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाएं देखकर अब शादी करने की हिम्मत नहीं होती। यह प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर कुछ लोगों के मन में पैदा हुई चिंता को दर्शाती है। हालांकि, सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां व्यक्तिगत विचार हैं और इन्हें पूरे समाज की राय नहीं माना जा सकता।



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लंदन में कमाई और कथित प्रेम संबंध को लेकर भी नाराजगी

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सौरभ के लंदन में काम करने और कमाई करने का उल्लेख करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। दीपक कुमार और जावेद नाम के यूजर्स ने इस पहलू पर टिप्पणी की। वहीं, पल्लवी देवी नाम की यूजर ने पति-पत्नी के रिश्ते और कथित प्रेम संबंध को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और मृत्युदंड के फैसले का समर्थन किया।



कय्यूम और विनोद कुमार जैसे यूजर्स ने विवाहेतर संबंधों और लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव को लेकर भी अपनी राय रखी। इन टिप्पणियों में लोगों ने घटना को व्यापक सामाजिक बदलावों से जोड़ने की कोशिश की।



हालांकि, किसी एक आपराधिक मामले के आधार पर किसी पूरे वर्ग, संस्कृति या सामाजिक समूह को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर व्यक्त विचारों और अदालत में स्थापित तथ्यों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

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अपराध के बजाय कानूनी अलगाव बेहतर विकल्प

डॉ. रवि राणा, मनोचिकित्सक के अनुसार, जरूरतें पूरी न होने या पति-पत्नी के लंबे समय तक दूर रहने जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग अकेलेपन से निपटने के लिए नए संबंध तलाश सकते हैं। उन्होंने ऐसे हालात में पैदा होने वाली जटिलताओं की ओर ध्यान दिलाया। हालांकि, अकेलापन या रिश्तों में असंतोष अपने आप में किसी व्यक्ति के अपराध करने का कारण नहीं माना जा सकता।



डॉ. कमलेंद्र किशोर, मनोचिकित्सक ने कहा कि पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर पहली कोशिश सुलह की होनी चाहिए। यदि साथ रहना संभव न हो, तो अपराध का रास्ता चुनने के बजाय कानूनी प्रक्रिया से अलग होना बेहतर विकल्प है।



विशेषज्ञों की राय का मुख्य संदेश यह है कि रिश्तों में गंभीर मतभेद होने पर भी हिंसा समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में संवाद, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता ली जा सकती है।



यह भी पढ़ें: नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान-साहिल को मिले कैदी नंबर, जेल में चुना काम, मृत्युदंड को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती



डॉ. रवि राणा, मनोचिकित्सक के अनुसार, जरूरतें पूरी न होने या पति-पत्नी के लंबे समय तक दूर रहने जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग अकेलेपन से निपटने के लिए नए संबंध तलाश सकते हैं। उन्होंने ऐसे हालात में पैदा होने वाली जटिलताओं की ओर ध्यान दिलाया। हालांकि, अकेलापन या रिश्तों में असंतोष अपने आप में किसी व्यक्ति के अपराध करने का कारण नहीं माना जा सकता।डॉ. कमलेंद्र किशोर, मनोचिकित्सक ने कहा कि पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर पहली कोशिश सुलह की होनी चाहिए। यदि साथ रहना संभव न हो, तो अपराध का रास्ता चुनने के बजाय कानूनी प्रक्रिया से अलग होना बेहतर विकल्प है।विशेषज्ञों की राय का मुख्य संदेश यह है कि रिश्तों में गंभीर मतभेद होने पर भी हिंसा समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में संवाद, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता ली जा सकती है।

शिक्षा और जागरूकता पर जोर

डॉ. विभा नागर, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट ने महिलाओं के लिए शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार, शिक्षा व्यक्ति को परिस्थितियों को समझने, अपने फैसले लेने और समस्याओं का समाधान तलाशने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षित और जागरूक महिलाएं परिवार और समाज को मजबूत बनाने में भूमिका निभा सकती हैं।



रिश्तों में तनाव की स्थिति में किसी एक पक्ष को दोष देने के बजाय परिस्थितियों को समझना, सुरक्षित विकल्पों पर विचार करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना उपयोगी हो सकता है।