पुजारी हत्याकांड: कहा था-बेटा होगा, बेटी हुईं तो कर दी महंत की हत्या, पिता-पुत्र ने पुलिस पूछताछ में उगला सच

13 अक्टूबर को मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या

पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को शिव मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद भारती की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इनमें डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह, एसएसपी सूरज कुमार राय और एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक शामिल थे।



घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए।