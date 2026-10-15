यूपी: मुजफ्फरनगर में 5.26 लाख रुपये की जाली करेंसी बरामद, तीन गिरफ्तार, वेब सीरीज देखकर आया आईडिया

वेब सीरीज ‘फर्जी’ देखकर आया नकली नोट बनाने का विचार

एसएसपी के मुताबिक, पूछताछ में मुख्य आरोपी शुभम ने बताया कि उसने ‘फर्जी’ वेब सीरीज देखी थी। इसके बाद उसे नकली नोट तैयार कर मुनाफा कमाने का विचार आया। पुलिस के अनुसार, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के फ्लैट में यह काम शुरू किया।



पूछताछ में आरोपियों ने यू-ट्यूब से नकली नोट बनाने का तरीका सीखने की बात भी बताई। पुलिस के मुताबिक, नोट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र से गणेश नाम के व्यक्ति के जरिए कॉटन पेपर की ए-4 शीट मंगाई जाती थीं। पुलिस इस कथित सप्लाई नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर सकती है।



हालांकि, इन सभी जानकारियों को पुलिस की ओर से पूछताछ में सामने आए दावों के रूप में देखा जाना चाहिए। मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और आगे की जांच के आधार पर तथ्यों की पुष्टि होगी।