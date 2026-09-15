मुजफ्फरनगर: गालियां देने पर वृद्ध को लाठी-डंडों से पीटा, घर में मिला शव, पांच पर रिपोर्ट; देखें वीडियो

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बुढ़ाना स्थित खरड़ गांव में जयसिंह कश्यप उर्फ लिल्ला (72) की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर परिजनों व पुलिस में नोकझोंक हुई। लगभग तीन घंटे बाद पुलिस परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी। पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो वायरल हो रहा है।

थाना फुगाना के गांव खरड़ निवासी जयसिंह कश्यप उर्फ लिल्ला गांव के मुख्य मार्ग पर गांव के ही मनोज व तेजवीर आदि के मकान के सामने बैठकर सिरका बेचने का काम करते थे। मनोज, तेजवीर व ग्राम प्रधान विकास मलिक आदि का कहना है कि जयसिंह आने-जाने वालों को गाली देते थे। वह मनोज व तेजवीर आदि के परिजनों को भी गालियां देते थे।



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मंगलवार सुबह करीब आठ बजे जयसिंह ने मनोज, तेजवीर व छोटू आदि को गाली देना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर मनोज आदि ने जयसिंह की पिटाई कर दी। डंडे से पीटा गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की शिकायत करने के लिए जयसिंह गांव के कई लोगों के पास गए, मगर किसी ने नहीं सुनी। शाम करीब चार बजे घर पर ही अचानक जयसिंह की मौत हो गई।



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परिजनों ने मनोज व तेजवीर आदि पर आरोप लगाया कि उन्होंने वृद्ध की पिटाई की, जिस कारण उनकी मौत हुई है। परिजनों व कश्यप समाज के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हंगामा होने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ नरेंद्र यादव भी पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाने का प्रयास किया। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा। उधर, परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने पहले सड़क पर पिटाई की और बाद घर में घुसकर मौत होने तक मारा।

