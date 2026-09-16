Muzaffarnagar News: लाठी-डंडों से पीटकर बुजुर्ग की हत्या, खरड़ में तीन घंटे हंगामा
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:21 AM IST
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बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। फुगाना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव में लालूखेड़ी मार्ग पर सिरका बेचने को लेकर हुई कहासुनी के बाद हमलावरों ने बुजुर्ग जय सिंह उर्फ लिल्ला कश्यप (80) की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, इसके बाद हमलावरों ने घर पर जाकर भी पिटाई की। कई घंटे बाद बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद कश्यप समाज के लोगों ने फुगाना-लालूखेड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। तीन घंटे हंगामा हुआ। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
खरड़ निवासी जय सिंह गांव के मुख्य मार्ग पर बैठकर सिरका बेचता था। पास में ही पप्पू का मकान है। मंगलवार सुबह आठ बजे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पप्पू पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग को काफी चोटें आईं।
वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि पीड़ित के घर पर जाकर भी हमला किया गया। उधर, शाम चार बजे जय सिंह की गांव में ही मौत हो गई। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि घर पर पहुंचकर पिटाई की गई है।
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कश्यप समाज के लोगों और परिजन शव को लेकर मुख्य मार्ग पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ नरेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाने का प्रयास किया। तीन घंटे तक हंगामा हुआ और पुलिस से नोकझोंक होती रही। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी।
रात आठ बजे तक हंगामा जारी रहा, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रदर्शन करने वालों में डॉ. सोनू, मास्टर सुशील, बाबू, ओमवीर, नरसिंह, संजय, अरविंद, करणपाल व राजेंद्र मौजूद रहे। सीओ नरेंद्र यादव ने बताया कि रात आठ बजे परिजनों को समझा कर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर पप्पू, उसकी पत्नी पुष्पा, पुत्र राजू, तेजवीर उर्फ छोटू और मनोज के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है।
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इनसेट
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, वायरल
बुढ़ाना। मंगलवार सुबह हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जय सिंह अपनी दुकान के सामने बैठकर सिरका की बोतल बेचता दिख रहा है। इस दौरान गाली-गलौज होने लगी। मौके पर पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। एक मिनट 42 सेकंड की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में आरोपी वृद्ध की डंडे व लात-घूसों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं।
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इनसेट
आरोप : गाली-गलौज करता था जय सिंह
गांव के दूसरे पक्ष के मनोज और तेजवीर का कहना है कि जय सिंह सड़क से आने-जाने वालों को गाली देता रहता था। ग्रामीण उसे ऐसा करने से मना करते थे। मंगलवार को भी गाली देने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के बाद पीड़ित ने गांव के कई लोगों को अपने साथ हुई वारदात बताई थी।
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खरड़ निवासी जय सिंह गांव के मुख्य मार्ग पर बैठकर सिरका बेचता था। पास में ही पप्पू का मकान है। मंगलवार सुबह आठ बजे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पप्पू पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग को काफी चोटें आईं।
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वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि पीड़ित के घर पर जाकर भी हमला किया गया। उधर, शाम चार बजे जय सिंह की गांव में ही मौत हो गई। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि घर पर पहुंचकर पिटाई की गई है।
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कश्यप समाज के लोगों और परिजन शव को लेकर मुख्य मार्ग पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ नरेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाने का प्रयास किया। तीन घंटे तक हंगामा हुआ और पुलिस से नोकझोंक होती रही। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी।
रात आठ बजे तक हंगामा जारी रहा, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रदर्शन करने वालों में डॉ. सोनू, मास्टर सुशील, बाबू, ओमवीर, नरसिंह, संजय, अरविंद, करणपाल व राजेंद्र मौजूद रहे। सीओ नरेंद्र यादव ने बताया कि रात आठ बजे परिजनों को समझा कर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर पप्पू, उसकी पत्नी पुष्पा, पुत्र राजू, तेजवीर उर्फ छोटू और मनोज के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है।
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सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, वायरल
बुढ़ाना। मंगलवार सुबह हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जय सिंह अपनी दुकान के सामने बैठकर सिरका की बोतल बेचता दिख रहा है। इस दौरान गाली-गलौज होने लगी। मौके पर पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। एक मिनट 42 सेकंड की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में आरोपी वृद्ध की डंडे व लात-घूसों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं।
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आरोप : गाली-गलौज करता था जय सिंह
गांव के दूसरे पक्ष के मनोज और तेजवीर का कहना है कि जय सिंह सड़क से आने-जाने वालों को गाली देता रहता था। ग्रामीण उसे ऐसा करने से मना करते थे। मंगलवार को भी गाली देने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के बाद पीड़ित ने गांव के कई लोगों को अपने साथ हुई वारदात बताई थी।