Muzaffarnagar News: सुबह घूम कर आ रही महिला से छेड़छाड़, रिपोर्ट दर्ज

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खतौली। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला मॉर्निंगवॉक कर घर आ रही थी। महिला घर के निकट पहुंची तो इसी दौरान एक अज्ञात युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकाला। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले में पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह प्रतिदिन सुबह के समय घूमने जाती है। 15 सितंबर को वह घूमकर अपने घर आ रही थी। इसी दौरान सुबह करीब साढ़े चार बजे अचानक एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आया और छेड़छाड़ की। जिससे वह घबरा गई। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला।महिला ने शोर मचाते हुए आरोपी का कुछ दूर पीछा किया, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग अपने घर से बाहर निकले तथा उन्होंने आरोपी युवक को तलाश किया, मगर वह नहीं मिला। आरोपी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है। सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।