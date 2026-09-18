Moradabad News: रोडवेज वर्कशॉप और गुरु बृहस्पति मंदिर में श्रद्धा से हुआ विश्वकर्मा पूजन

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शहर के पीतल उद्योग से जुड़े कारखानों और अन्य तकनीकी प्रतिष्ठानों में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। कारीगरों ने मशीनों और औजारों को भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की। कई स्थानों पर प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन भी किया गया। सुबह से शाम तक पूजन कार्यक्रमों के चलते औद्योगिक क्षेत्रों में धार्मिक माहौल बना रहा। लोगों ने भगवान विश्वकर्मा से कारोबार में उन्नति, सुरक्षित कार्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। रोडवेज स्थित उमा इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट में भी विश्वकर्मा पूजन हुआ। श्रद्धालुओं और परिवार के सदस्यों ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और कार्य में सफलता की कामना की। संस्थान संचालक राहुल राय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक राजेश सूर्या, पंकज शर्मा, आशुतोष गुप्ता, विजय सिंह उप्पल और अभिनव राजपूत आदि मौजूद रहे।00रोडवेज वर्कशॉप में विधि-विधान से हुआ विश्वकर्मा पूजनमुरादाबाद। पीतलनगरी स्थित रोडवेज वर्कशॉप में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया। कर्मचारियों और अधिकारियों ने विधि-विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की। इस दौरान वर्कशॉप में मशीनों, औजारों और तकनीकी उपकरणों का भी पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वकर्मा से कार्यस्थल पर सुख-समृद्धि, सुरक्षित कार्य और उन्नति की कामना की। पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। कर्मचारियों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूरे वर्कशॉप परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा। ब्यूरो00विश्वकर्मा पूजन के बाद गुरु बृहस्पति देव की आरतीमुरादाबाद। रेती स्ट्रीट स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में बृहस्पतिवार को भगवान विश्वकर्मा का विधि-विधान से पूजन किया गया। इसके बाद रामपुर जिले के गुप्ता परिवार की मनोकामना पूर्ण होने पर गुरु बृहस्पति देव की आरती की गई। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर संयोजिका गुरु माता मिथिलेश शर्मा और पंडित विष्णु दत्त शर्मा का मार्गदर्शन रहा। इस मौके पर विशाल शुक्ला, रवि शर्मा और कन्हैया सक्सेना समेत अन्य लोगों का सहयोग रहा। ब्यूरो