Moradabad News: आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाई

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बैठक में डॉ. झरना रफीक ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय भविष्य में बिलारी की जनता के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि नागरिक परिषद के कार्यकर्ताओं को इस मांग को लेकर सामूहिक रूप से सक्रिय रहकर काम करना होगा। परिषद के संरक्षक राकेश जैन ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण पूरा होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 27 अक्तूबर को आयुर्वेदिक अस्पताल की प्रस्तावित भूमि पर पौधरोपण भी किया जाएगा।परिषद के संयोजक डॉ. जितेंद्र दक्ष ने आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने संबंधी अब तक की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी और संगठन की आय-व्यय संबंधी जानकारी सभी सदस्यों में साझा की। सभासद राकेश यादव ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण में नगरपालिका परिषद की ओर से भी हरसंभव मदद मिलेगी। उनके अनुसार पालिका प्रशासन से मांग की जाएगी कि अस्थायी कक्ष के आगे मिट्टी डलवाकर सफाई कराई जाए और जनसुविधा के लिए शौचालय भी बनवाया जाए।बैठक की संयुक्त अध्यक्षता राकेश जैन और उदयपाल सिंह तथा संचालन फैसल रजा ने किया। इस अवसर पर डॉ. मीनाक्षी सखी, तिलकराज चांदना, शकील अहमद साबरी, लटूरी सिंह, हाजी माजिद अंसारी, अशोक माथुर, राजपाल यादव, अनीस अहमद, मोबीन हुसैन, रक्षित सिंह, आनंद प्रकाश, राहतजान व रईस अहमद आदि रहे।