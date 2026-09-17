Moradabad News: गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में मेधावी छात्राएं सम्मानित

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सुबह प्रार्थना सभा के बाद गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि परिषद सामाजिक कार्यों को कर रही है। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण इन पांच मूलमंत्रों पर काम किया जा रहा है। यहां मेधावी छात्रा आलिया नूर, दिशी, कामिनी, गौशया हातिफ, जैनव परवीन, सौफिया परवीन और मानसी गौतम सहित विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका अंजू शर्मा को प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज अच्छी के जरिए ही देश और समाज की सेवा की सेवा की जा सकती है। अध्यक्षता परिषद के शाखा अध्यक्ष महेशचंद्र गुप्ता, संचालन पूर्व अध्यक्ष दीपक विश्नोई एडवोकेट और कॉलेज प्रधानाचार्या डॉ. अंजना शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष महेशचंद्र गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष दीपक विश्नोई, अशोक कुमार बिश्नोई, सचिन चौहान बंटी, सतपाल सिंह गुर्जर, सुरेश चौहान, रजत प्रभाकर, पंकज कुमार, प्रद्युमन विश्नोई, राजेश शर्मा, दीपक चौहान, भगवान सिंह आदि रहे।

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कांठ। भारत विकास परिषद के प्रांतीय आह्वान पर शाखा कांठ के द्वारा चलाए जा रहे गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन क्रम में बुधवार को नगर स्थित बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं और सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका को सम्मानित किया गया।