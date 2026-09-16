Moradabad News: जैतपुर पट्टी कुतुबपुर अज्जू संपर्क मार्ग की हालत खस्ता

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कुतुबपुर अज्जू गांव के अरविंद ठाकुर, राजाराम पाल, राजेश सिंह और राजू सिंह ने बताया कि सड़क में गड्ढे होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन हादसों से अनेक गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैतपुर पट्टी के अमर सिंह सैनी ने कहा कि यह संपर्क मार्ग महत्वपूर्ण है। यह एक तरफ कुंदरकी बाईपास से जुड़ता है। दूसरी तरफ कुंदरकी चकफाजलपुर जैतवाड़ा संपर्क मार्ग से भी इसका जुड़ाव है। सड़क की बदहाली से जैतपुर पट्टी के किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में भी परेशानी होती है। करीब एक किलोमीटर का हिस्सा विशेष रूप से खस्ताहाल है। ग्रामीणों ने जनहित में इस सड़क के तत्काल निर्माण की मांग की है।स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कत होती है। कई बार लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराने की अपील की है।