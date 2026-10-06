Moradabad News: करनपुर की रामलीला में भरत मिलाप का दृश्य देख भावुक हुए दर्शक

ननिहाल से अयोध्या पहुंचे पर उन्होंने माता कौशल्या से भगवान राम को वन से वापस लाने की अनुमति ली। भरत नगरवासियों के साथ वन में राम से मिलने गए। उन्होंने भगवान राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया लेकिन भगवान राम ने पिता के वचन और कुल की मर्यादा का हवाला देकर मना कर दिया।प्रभु राम ने अपने स्थान पर अपनी खड़ाऊं दीं। राम ने भरत को अयोध्या जाकर जनता की सेवा करने का आदेश दिया। भरत-राम संवाद सुनकर दर्शक भाव विभोर हो गए। संवाद