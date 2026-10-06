Moradabad News: करनपुर की रामलीला में भरत मिलाप का दृश्य देख भावुक हुए दर्शक
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 06 Oct 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
डिलारी। क्षेत्र के गांव करनपुर में आयोजित रामलीला मंचन में कलाकारों ने भरत मिलाप का मंचन किया।
ननिहाल से अयोध्या पहुंचे पर उन्होंने माता कौशल्या से भगवान राम को वन से वापस लाने की अनुमति ली। भरत नगरवासियों के साथ वन में राम से मिलने गए। उन्होंने भगवान राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया लेकिन भगवान राम ने पिता के वचन और कुल की मर्यादा का हवाला देकर मना कर दिया।
प्रभु राम ने अपने स्थान पर अपनी खड़ाऊं दीं। राम ने भरत को अयोध्या जाकर जनता की सेवा करने का आदेश दिया। भरत-राम संवाद सुनकर दर्शक भाव विभोर हो गए। संवाद
विज्ञापन
ननिहाल से अयोध्या पहुंचे पर उन्होंने माता कौशल्या से भगवान राम को वन से वापस लाने की अनुमति ली। भरत नगरवासियों के साथ वन में राम से मिलने गए। उन्होंने भगवान राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया लेकिन भगवान राम ने पिता के वचन और कुल की मर्यादा का हवाला देकर मना कर दिया।
प्रभु राम ने अपने स्थान पर अपनी खड़ाऊं दीं। राम ने भरत को अयोध्या जाकर जनता की सेवा करने का आदेश दिया। भरत-राम संवाद सुनकर दर्शक भाव विभोर हो गए। संवाद
विज्ञापन